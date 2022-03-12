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Николай Валуев дал прогноз на поединок Пулемётчик — Гукасян

Николай Валуев дал прогноз на поединок Пулемётчик — Гукасян
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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мыслями о поединке между Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым и чемпионом WBA Asia South в первом среднем весе Эдгаром Гукасяном.

«У Пулемётчика Зелимхана больше мотивации. Он побеждал в последний раз соперника, который гораздо его мощнее. Это придаст ему новой прыти. Тем более всего четырёхраундовый поединок.

Думаю, что Пулемётчика будет не остановить. Я говорю, что по моему внутреннему убеждению у Пулемётчика шансов на победу побольше», — приводит слова Николая Валуева РЕН ТВ.

Напомним, бой пройдёт на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 марта 2022 года. Главным событием вечера станет поединок, в котором встретятся 40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт и российский боец ММА Сергей Харитонов.

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