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Тимур Валиев прибыл в Лондон для подготовки к бою с Джеком Шором

Тимур Валиев прибыл в Лондон для подготовки к бою с Джеком Шором
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Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев прибыл в Лондон для подготовки к бою с валлийским бойцом Джеком Шором на турнире UFC Fight Night 204. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

«Пребываю в хорошем настроении и готовлюсь к предстоящей неделе боя», — написал спортсмен в своём «инстаграме».

Напомним, турнир пройдёт в Лондоне 19 марта.

Валиев провёл последний бой на UFC Fight Night 191, где встречался с бразильским бойцом Раони Барселосом. Победу праздновал Тимур решением большинства судей.

26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняном. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.

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