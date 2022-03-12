Тимур Валиев прибыл в Лондон для подготовки к бою с Джеком Шором

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев прибыл в Лондон для подготовки к бою с валлийским бойцом Джеком Шором на турнире UFC Fight Night 204. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».



«Пребываю в хорошем настроении и готовлюсь к предстоящей неделе боя», — написал спортсмен в своём «инстаграме».

Напомним, турнир пройдёт в Лондоне 19 марта.



Валиев провёл последний бой на UFC Fight Night 191, где встречался с бразильским бойцом Раони Барселосом. Победу праздновал Тимур решением большинства судей.



26-летний Шор в последний раз сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняном. В этом бою Джек победил единогласным решением судей. На счету Шора также ни одного поражения при 16 победах.