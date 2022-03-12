Джейк Пол снова вызвал на бой Конора Макгрегора

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, в очередной раз вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.



«Нокаутирую тебя в боксе или ММА. Правая рука бога», — написал в своём «твиттере» Джейк Пол.



В декабре 2021 года Пол победил другого экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».