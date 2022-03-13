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Азамат Мурзаканов одержал победу в дебютном поединке в UFC

Азамат Мурзаканов одержал победу в дебютном поединке в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов одержал победу в дебютном для себя поединке в промоушене. Мурзаканов в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 50 в третьем раунде нокаутировал Тафона Нчакви.

Мурзаканов стал бойцом UFC, пробившись через Претендентскую серию Даны Уайта. Для Азамата эта победа стала 11-й в профессиональных смешанных единоборствах в 11 поединках.

UFC Вегас 50.

Основной кард

Тиаго Сантос – Магомед Анкалаев
Марлон Мораес – Сонг Ядонг
Содик Юсуфф – Алекс Касерес
Халил Раунтри – Карл Роберсон
Дрю Добер – Рик Гленн
Алекс Перейра – Бруно Силва

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер – Эй-Джей Флетчер
Джей-Джей Олдрич – Джиллиан Робертсон
Тревин Джонс – Джавид Башарат
Дэймон Джексон – Камуэла Кирк
Сабина Мазо – Миранда Маверик
Далча Лунгиамбула – Коди Брандейдж
Крис Моутинью – Гуидо Канетти
Тафон Нчакви – Азамат Мурзаканов — победа Мурзаканова нокаутом в третьем раунде.

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