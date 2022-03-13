Азамат Мурзаканов одержал победу в дебютном поединке в UFC

Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов одержал победу в дебютном для себя поединке в промоушене. Мурзаканов в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 50 в третьем раунде нокаутировал Тафона Нчакви.



Мурзаканов стал бойцом UFC, пробившись через Претендентскую серию Даны Уайта. Для Азамата эта победа стала 11-й в профессиональных смешанных единоборствах в 11 поединках.



UFC Вегас 50.



Основной кард



Тиаго Сантос – Магомед Анкалаев

Марлон Мораес – Сонг Ядонг

Содик Юсуфф – Алекс Касерес

Халил Раунтри – Карл Роберсон

Дрю Добер – Рик Гленн

Алекс Перейра – Бруно Силва



Предварительный кард



Мэттью Семелсбергер – Эй-Джей Флетчер

Джей-Джей Олдрич – Джиллиан Робертсон

Тревин Джонс – Джавид Башарат

Дэймон Джексон – Камуэла Кирк

Сабина Мазо – Миранда Маверик

Далча Лунгиамбула – Коди Брандейдж

Крис Моутинью – Гуидо Канетти

Тафон Нчакви – Азамат Мурзаканов — победа Мурзаканова нокаутом в третьем раунде.