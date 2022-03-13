Впечатляющий нокаут россиянина Мурзаканова в дебютном бою на UFC. Видео

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам — UFC Fight Night 203. В дебютном поединке предварительного карда встречались представители полутяжёлой весовой категории – 35-летний россиянин Азамат Мурзаканов и 27-летний камерунец Тафон Нчакви.
Бой завершился победой Мурзаканова впечатляющим нокаутом в третьем раунде.
Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно в официальном сообществе UFC в социальной сети «ВКонтакте».
Для Азамат этот поединок стал дебютным в UFC. Он стал бойцом промоушена, пробившись через Претендентскую серию Даны Уайта. Для Азамата эта победа стала 11-й в профессиональных смешанных единоборствах в 11 поединках.
Напомним, главным событием турнира станет бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом.
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