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Ядонг нокаутировал Мораиса в соглавном бою UFC Fighn Night 203

Ядонг нокаутировал Мораиса в соглавном бою UFC Fighn Night 203
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам — UFC Fight Night 203. В соглавном поединке встречались представители легчайшей весовой категории – 24-летний китаец Сонг Ядонг и 33-летний бразилец Марлон Мораис.

Бой завершился победой Ядонга впечатляющим нокаутом в первом раунде. Китайскому бойцу понадобилось 2 минуты и 6 секунд для завершения боя.

Основной кард

Тиаго Сантос (№ 5) – Магомед Анкалаев (№ 6) — полутяжёлый вес
Марлон Мораес (№ 10) – Сонг Ядонг — легчайший вес
Содик Юсуфф (№ 12) – Алекс Касерес (№ 15) — полулёгкий вес
Халил Раунтри – Карл Роберсон — полутяжёлый вес
Дрю Добер – Рик Гленн — лёгкий вес
Алекс Перейра – Бруно Силва — средний вес

UFC 2022. UFC Fight Night 203, Лас-Вегас, США
Марлон Мораис - Сонг Ядонг (W)
13 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Марлон Мораис
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