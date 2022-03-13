Ядонг нокаутировал Мораиса в соглавном бою UFC Fighn Night 203

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам — UFC Fight Night 203. В соглавном поединке встречались представители легчайшей весовой категории – 24-летний китаец Сонг Ядонг и 33-летний бразилец Марлон Мораис.



Бой завершился победой Ядонга впечатляющим нокаутом в первом раунде. Китайскому бойцу понадобилось 2 минуты и 6 секунд для завершения боя.



Основной кард



Тиаго Сантос (№ 5) – Магомед Анкалаев (№ 6) — полутяжёлый вес

Марлон Мораес (№ 10) – Сонг Ядонг — легчайший вес

Содик Юсуфф (№ 12) – Алекс Касерес (№ 15) — полулёгкий вес

Халил Раунтри – Карл Роберсон — полутяжёлый вес

Дрю Добер – Рик Гленн — лёгкий вес

Алекс Перейра – Бруно Силва — средний вес