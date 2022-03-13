Рабаданов единогласным решением судей победил Уилсона на Bellator 276

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В основном карде соревнований встречались представители лёгкой весовой категории – 24-летний представитель Новой Зеландии Джей-Джей Уилсон и 29-летний россиянин Гаджи Рабаданов.



Поединок завершился победой Рабаданова единогласным решением судей. Бой состоял из трёх раундов.

Таким образом, эта победа стала 17-й в карьере российского бойца. Также на его счету имеется четыре поражения в профессиональной карьере. В прошлом бою он одолел Даниэля Кэри нокаутом в первом раунде.

В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.

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