Рабаданов единогласным решением судей победил Уилсона на Bellator 276

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В основном карде соревнований встречались представители лёгкой весовой категории – 24-летний представитель Новой Зеландии Джей-Джей Уилсон и 29-летний россиянин Гаджи Рабаданов.
Поединок завершился победой Рабаданова единогласным решением судей. Бой состоял из трёх раундов.
Таким образом, эта победа стала 17-й в карьере российского бойца. Также на его счету имеется четыре поражения в профессиональной карьере. В прошлом бою он одолел Даниэля Кэри нокаутом в первом раунде.
В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.
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