Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев поделился эмоциями после первого пятираундового поединка в карьере

Анкалаев поделился эмоциями после первого пятираундового поединка в карьере
Комментарии

29-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев поделился эмоциями после первого пятираундового боя в карьере. Россиянин победил Тиагу Сантоса единогласным решением судей.

«Да, я хотел подраться пять раундов. Проверить себя. Готов ли я идти на вершину — к титулу. Продлится ли бой все пять раундов зависело от соперника. Я ждал, что он будет бросаться сильно, но он осторожничал и хотел меня поймать на этом. Мы его обыграли, вот и результат. Было много моментов, когда я мог перевести его в партер, тренер тоже подсказывал, что это нужно было сделать. Но получилось так, что мы в стойке подрались.

Я думаю, что уже заслужил титульный бой. Сейчас подерутся Тейшейра c Прохазкой, я хотел бы подраться с победителем за пояс. Это зависит, конечно, от организаторов, но я хотел бы подраться за пояс», – рассказал Анкалаев после боя в октагоне.

Новость по теме
Анкалаев единогласным решением судей победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022