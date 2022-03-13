Анкалаев поделился эмоциями после первого пятираундового поединка в карьере

29-летний российский боец UFC Магомед Анкалаев поделился эмоциями после первого пятираундового боя в карьере. Россиянин победил Тиагу Сантоса единогласным решением судей.
«Да, я хотел подраться пять раундов. Проверить себя. Готов ли я идти на вершину — к титулу. Продлится ли бой все пять раундов зависело от соперника. Я ждал, что он будет бросаться сильно, но он осторожничал и хотел меня поймать на этом. Мы его обыграли, вот и результат. Было много моментов, когда я мог перевести его в партер, тренер тоже подсказывал, что это нужно было сделать. Но получилось так, что мы в стойке подрались.
Я думаю, что уже заслужил титульный бой. Сейчас подерутся Тейшейра c Прохазкой, я хотел бы подраться с победителем за пояс. Это зависит, конечно, от организаторов, но я хотел бы подраться за пояс», – рассказал Анкалаев после боя в октагоне.
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