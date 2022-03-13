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Борич единогласным решением судей победил Бурнелла в главном бою на Bellator 276

Борич единогласным решением судей победил Бурнелла в главном бою на Bellator 276
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В основном карде в главном бою соревнований встречались представители полулёгкой весовой категории – 28-летний представитель Венгрии Адам Борич и 28-летний датчанин Мадс Бурнелл.

Поединок завершился победой Борича единогласным решением судей. Бой состоял из пяти раундов.

Эта победа стала 18-й для Борича в его профессиональной карьере. За 19 поединков 28-летний боец потерпел поражение только в одном поединке.

Для Бурнелла же это четвёртое поражение. На его счету только 16 побед в профессиональной карьере.

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Bellator 2022. Bellator 276, Сент-Луис, США
Адам Борич (W) - Мадс Бурнелл
13 марта 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Адам Борич
Окончено
UD
Мадс Бурнелл
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