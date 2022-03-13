Борич единогласным решением судей победил Бурнелла в главном бою на Bellator 276

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В основном карде в главном бою соревнований встречались представители полулёгкой весовой категории – 28-летний представитель Венгрии Адам Борич и 28-летний датчанин Мадс Бурнелл.
Поединок завершился победой Борича единогласным решением судей. Бой состоял из пяти раундов.
Эта победа стала 18-й для Борича в его профессиональной карьере. За 19 поединков 28-летний боец потерпел поражение только в одном поединке.
Для Бурнелла же это четвёртое поражение. На его счету только 16 побед в профессиональной карьере.
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