Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 203

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 203, который прошёл в ночь с 12 на 13 марта. Каждый из них получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении участников спортивного шоу поделилась пресс-служба промоушена.



Денежная награда за лучшее выступление вечера досталась четырём бойцам — приз получили Азамат Мурзаканов (одолел Тафона Нчакви техническим нокаутом), Коди Брандэйдж (победил Дальчу Лунгиамбула за счёт удушающего приёма, Халил Раунтри (праздновал победу техническим нокаутом в поединке с Карлом Роберсоном) и Сонг Ядонг (нокаутировал Марлона Мораеса).



В главном бою турнира россиянин Магомед Анколаев победил представителя Бразилии Тиагу Сантоса.