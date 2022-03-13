Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 203
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Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 203, который прошёл в ночь с 12 на 13 марта. Каждый из них получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении участников спортивного шоу поделилась пресс-служба промоушена.
Денежная награда за лучшее выступление вечера досталась четырём бойцам — приз получили Азамат Мурзаканов (одолел Тафона Нчакви техническим нокаутом), Коди Брандэйдж (победил Дальчу Лунгиамбула за счёт удушающего приёма, Халил Раунтри (праздновал победу техническим нокаутом в поединке с Карлом Роберсоном) и Сонг Ядонг (нокаутировал Марлона Мораеса).
В главном бою турнира россиянин Магомед Анколаев победил представителя Бразилии Тиагу Сантоса.
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