Пол предложил Уайту заключить пари относительно своего боя с Макгрегором, назвав условия

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, разместил новый пост на своей официальной странице в «Твиттере», обратившись к президенту UFC Дане Уайту.



«Дана, раз уж я тебе нравлюсь, как насчёт контракта с UFC на 1 бой, чтобы сразиться с Конором? Если я выиграю, ты примешь моё предложение по оплате и медицинскому обслуживанию бойцов твоего промоушена. Если я проиграю, я пожертвую свои деньги всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой, а после этого больше никогда не буду упоминать UFC. По рукам?» — написал Джейк.



Напомним, ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА.



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