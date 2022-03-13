Махачев — о победе Рабаданова: в этом весе пояс должен быть у нас

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о победе соотечественника Гаджи Рабаданова, одержанной им в поединке с представителем Новой Зеландии Джей-Джей Уилсоном на турнире Bellator 276.
«Ещё один хороший день для нашей команды. Это были тяжёлые два месяца подготовки, которые не прошли даром. В этом весе пояс должен быть у нас», — написал Махачев на своей официальной странице в «Инстаграме».
Bellator 276 проходил в ночь с 12 на 13 марта по московскому времени. Рабаданов одолел своего соперника единогласным решением судей. Бой состоял из трёх раундов. Эта победа стала 17-й в карьере россиянина. Также на его счету имеется четыре поражения.
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