Ли Вуд победил нокаутом Майкла Конлана

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе британец Ли Вуд одержал победу в поединке с представителем Ирландии Майклом Конланом. Их бой состоялся в ночь на 13 марта мск в Ноттингеме (Великобритания).



Вуд добился победы нокаутом в 12-м раунде, защитив чемпионский пояс WBA в полулёгкой весовой категории.



Летом прошлого года Вуд победил представителя Китая Сюя Цаня, после чего и завоевал чемпионский пояс WBA. В настоящее время в его активе 26 побед, 16 из которых были одержаны нокаутом, а также два поражения.



Конлан в августе 2021 года праздновал победу единогласным решением судей в бою с австралийским спортсменом Ти Джей Дохени. На счету Конлана 16 побед при одном поражении.