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Ли Вуд победил нокаутом Майкла Конлана

Ли Вуд победил нокаутом Майкла Конлана
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Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе британец Ли Вуд одержал победу в поединке с представителем Ирландии Майклом Конланом. Их бой состоялся в ночь на 13 марта мск в Ноттингеме (Великобритания).

Вуд добился победы нокаутом в 12-м раунде, защитив чемпионский пояс WBA в полулёгкой весовой категории.

Летом прошлого года Вуд победил представителя Китая Сюя Цаня, после чего и завоевал чемпионский пояс WBA. В настоящее время в его активе 26 побед, 16 из которых были одержаны нокаутом, а также два поражения.

Конлан в августе 2021 года праздновал победу единогласным решением судей в бою с австралийским спортсменом Ти Джей Дохени. На счету Конлана 16 побед при одном поражении.

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