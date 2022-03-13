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Хабиб назвал российского бойца UFC, который «как никто другой заслужил бой за пояс»

Хабиб назвал российского бойца UFC, который «как никто другой заслужил бой за пояс»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу соотечественника, 29-летнего бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, которую он одержал в поединке с бразильцем Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203.

«Как никто другой заслужил бой за пояс», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, UFC Fight Night 203 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного шоу. Россиянин праздновал победу единогласным судейским решением. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе Сантоса 22 победы при десяти поражениях. (актуальные бои неизвестных бойцов)

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