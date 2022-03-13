Кевин Ли: сказал Хабибу, что я лучший боец в весовой категории до 75 кг. Он согласился
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Бывший боец UFC, американец Кевин Ли заявил, что считает себя лучшим в весовой категории до 75 кг, о чём сообщил экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Я сказал Хабибу, что я лучший боец в весовой категории до 75 кг. Он бы возразил, если бы это было не так, так что он согласился», — приводит слова Ли пресс-служба Eagle FC.
В последнем бою Кевин сражался с соотечественником, Диего Санчесом. Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 46, который проходил в ночь с 11 на 12 марта во Флориде (США). Противостояние Ли и Санчеса было главным событием спортивного мероприятия. Кевин праздновал победу единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу.
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