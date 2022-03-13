Порье — о вызове Ковингтона: это мило. Люди всегда хотят больших боёв

Американский боец UFC Дастин Порье высказался по поводу вызова Колби Ковингтона.
«Это мило. Всё хорошо. Люди хотят больших боёв. И это однозначно большой бой. Очевидно, что он не в очереди на титульный бой. Он дважды проиграл чемпиону, так что ему, вероятно, нужно ещё несколько побед. Но я думаю, что если ты хочешь вернуться к этому поясу, то должен драться с претендентами в полусреднем весе. Пока не знаю, что я буду делать, перейду ли в полусредний вес или останусь в своём дивизионе. Посмотрим», — приводит слова Порье ESPN.
Вызов Порье Ковингтону бросил после победы, одержанной им в поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта мск.
В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.
В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
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