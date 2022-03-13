Бывший претендент на титул UFC попросил дать ему бой с Анкалаевым

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит рассказал о своём желании провести бой с россиянином Магомедом Анкалаевым, который сегодня ночью победил Тиаго Сантоса на UFC Fight Night 203.
«Анкалаеву предложил бой со мной, но тогда я был после операции на колене и стафилококковой инфекции, поэтому, к сожалению, я не смог его принять. Но сейчас я здоров, и я очень прошу этот бой. Думаю, что мы все, я и UFC в том числе, ждали этого поединка. Как бы там ни было, прошу прощения за то, что заразился стафилококком тогда, я виноват», – приводит слова Смита Sportskeeda.
Турнир UFC Fight Night 203 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых Магомед праздновал победу единогласным решением судей.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 марта 2022
-
18:31
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:03
-
13:44
-
12:48
-
12:33
-
11:50
-
11:17
-
11:04
-
10:03
-
09:26
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
08:35
-
07:30
-
06:48
-
06:26
-
06:08
-
05:58
-
05:40
-
05:24
-
05:00
-
03:37
-
00:22
- 12 марта 2022
-
23:55
-
23:04
-
21:54
-
20:56
-
19:58
-
18:46
-
17:21
-
16:32