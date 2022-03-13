Бывший претендент на титул UFC попросил дать ему бой с Анкалаевым

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит рассказал о своём желании провести бой с россиянином Магомедом Анкалаевым, который сегодня ночью победил Тиаго Сантоса на UFC Fight Night 203.

«Анкалаеву предложил бой со мной, но тогда я был после операции на колене и стафилококковой инфекции, поэтому, к сожалению, я не смог его принять. Но сейчас я здоров, и я очень прошу этот бой. Думаю, что мы все, я и UFC в том числе, ждали этого поединка. Как бы там ни было, прошу прощения за то, что заразился стафилококком тогда, я виноват», – приводит слова Смита Sportskeeda.

Турнир UFC Fight Night 203 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых Магомед праздновал победу единогласным решением судей.



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