Бывший претендент на титул ЧМ — про бой Бетербиева: надеюсь, политика не разрушит бокс

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Энтони Ярд высказался по поводу чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, которому в июне предстоит объединительный бой с чемпионом WBO Джо Смитом.

«Нужно признать, что Бетербиев может победить в этом бою. У него феноменальный рекорд. Я видел его выступления — он очень хороший боксёр.



Россиянин — очень жёсткий боец, и я надеюсь, что мировая политика не разрушит бокс», — сказал Ярд на YouTube-канале Boxing King Media.

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой проходил в 2021 году в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету Артура теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.