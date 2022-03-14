Итальянский боец UFC проведёт подготовку к бою с Уиттакером в Дагестане

Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о том, что итальянский боец UFC Марвин Веттори проведёт подготовку к бою с Робертом Уиттакером в Дагестане.

«Марвин Веттори, будущий чемпион UFC, сразится с Робертом Уиттакером и побьёт его. Скажу вам кое-что: я никогда не встречал молодого человека, который был бы более мотивирован, вдохновлён и работал бы усерднее, чем Марвин Веттори. Я думаю, что Веттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить. И ещё он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к бою», — приводит слова Абдель-Азиза Helen Yee Sports.

Веттори и Уиттакер сразятся на турнире UFC 275, который состоится 11 июня в Сингапуре.

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