Хабиб Нурмагомедов: я создал Eagle FC не для того, чтобы драться с UFC или Bellator

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своего промоушена Eagle FC.
«Не знаю, почему все средства массовой информации пытаются заставить меня сражаться со Скоттом Кокером или с Даной Уайтом. Я давно знаю Скотта Кокера. Он из Сан-Хосе, я сам почти из Сан-Хосе, тренируюсь там 10 лет. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Хавьером. А Дана вообще стал мне как дядя.
Я давно знаю их, у меня прекрасные отношения с ними. Конечно, мы здесь, чтобы дать большие возможности многим бойцам, неважно, молодым или легендам. Но я здесь не для того, чтобы драться с UFC, Bellator или чем-то подобным. У меня прекрасные отношения со Скоттом и Даной. Я просто хочу дать возможность бойцам», — сказал Хабиб на пресс-конференции Eagle FC.
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