Грег Харди уволен из UFC
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Американский тяжеловес Грег Харди рассказал, что он прекратил сотрудничество с UFC.
«Что за пробег! Ваш мальчик далёк от того, чтобы покончить с этим – нужно просто внести кое-какие коррективы. Спасибо всем моим фанатам и хейтерам. Вы все мне дороги! Особенно я ценю своих тренеров, семью, а также UFC за то, что дали мне возможность ярко блистать», — написал Харди в своём «инстаграме».
В последнем бою 33-летний Харди потерпел поражение от Сергея Спивака на UFC 272.
Всего американец провёл в UFC десять поединков, одержав четыре победы, потерпев пять поражений, а ещё один бой с его участием завершился без объявления результата.
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