Чимаев высмеял боксёрские навыки Усмана на фоне переговоров о бое с Канело Альваресом

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев высмеял боксёрские навыки чемпиона UFC Камару Усмана, который ранее бросил вызов знаменитому боксёру Саулю Альваресу.

Чимаев опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором Усман размахивается и пропускает сильный удар левой рукой от Хорхе Масвидаля.

«Его боксёрские навыки», — написал Чимаев, добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Усман в последнем бою одолел американца Колби Ковингтона.

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