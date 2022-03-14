Стало известно, когда и с кем проведёт свой следующий бой Максим Гришин
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Пресс-служба UFC официально объявила бой россиянина Максима Гришина с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC Fight Night 21 мая.
Напомним, 37-летний Гришин встречался с Уильямом Найтом из США на недавнем турнире UFC 271. Бой прошёл всю дистанцию, а его итогом стала победа Максима Гришина единогласным решением судей.
До этого Гришин в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Всего на счету Максима Гришина 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и девять раз потерпел поражение. Ещё два боя завершились вничью.
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