Стало известно, когда и с кем проведёт свой следующий бой Максим Гришин

Пресс-служба UFC официально объявила бой россиянина Максима Гришина с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC Fight Night 21 мая.

Напомним, 37-летний Гришин встречался с Уильямом Найтом из США на недавнем турнире UFC 271. Бой прошёл всю дистанцию, а его итогом стала победа Максима Гришина единогласным решением судей.

До этого Гришин в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Всего на счету Максима Гришина 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и девять раз потерпел поражение. Ещё два боя завершились вничью.

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