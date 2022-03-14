Папин резко отреагировал на призыв Кличко не допускать Бивола до боя с Альваресом

Российский боксёр Алексей Папин высказался по поводу призыва экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, мэра Киева Виталия Кличко к властям США, который попросил не пускать на территорию США россиянина Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Ну а при чём здесь Бивол? Бивол что, принимает какие-то решения? У Дмитрия есть своё мнение на этот счёт, у Виталия – своё. Да и вообще этот лозунг – «спорт вне политики» – все им пользуются, постоянно так говорят, а по факту политика первым делом отражается на спортсменах. Что мы сейчас видим: снимают наших спортсменов со всех соревнований, даже паралимпийцев… Это вообще ужасно.
При чём здесь паралимпийцы? Это люди-инвалиды. Даже нет, скорее, даже мы больше инвалиды, чем они. Там действительно чемпионы: чемпионы по жизни, чемпионы духом, силой и сердцем. Эти люди достойны только почёта и уважения, а сейчас их стараются принизить, прижать… Ну а что касается слов Виталия – что сказать, бокс бесследно не проходит», — приводит слова Папина Metaratings.
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