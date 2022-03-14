Усман объяснил, чем бой с Альваресом будет отличаться от поединка Мейвезер — Макгрегор

Чемпион UFC Камару Усман сравнил свой потенциальный боксёрский поединок с Саулем Альваресом с боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в 2017 году.

«Бой Мейвезера с Макгрегором носил развлекательный характер. Они создавали отличное шоу до боя. Мы знаем, что они оба великолепны в этом деле. И я всё это понимаю. Но Флойд — абсолютно лучший в своём деле, хотя в том бою он использовал совершенно иной подход, нежели раньше.

Я боец, и собираюсь идти на битву. Я всегда иду вперёд, чтобы драться, и Канело Альварес такой же человек. Он не собирается сидеть в обороне и только уклоняться от ударов. Я иду биться, и он идёт биться. И дело не только в этом. Мы оба — лучшие в своём весе. Такого ещё не было, это будет величайшее событие в истории», — приводит слова Усмана BJ Penn.