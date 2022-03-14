Царукян выразил желание провести реванш с Махачевым
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Боец UFC Арман Царукян рассказал о своём желании провести бой-реванш с 30-летний россиянином Исламом Махачевым.
«Очень интересный бой для меня. Жду момента, когда мне предложат его хотя бы за 6-7 недель, а желательно за 8, чтобы я хорошо подготовился. Сейчас Ислам на другой позиции.
В принципе, по боям мы выиграли одинаково после нашего поединка. Но он уже был в UFC, и у него уже была победная серия, так что он уже в топ-5.
Мне нужно сделать бой, максимум два, чтобы добраться до топ-5, а там будет понятно. Если он уже будет чемпионом, было бы интересно, чтобы я стал претендентом», — сказал Царукян на YouTube-канале «Вестник ММА».
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