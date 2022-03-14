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«Та ещё заноза в заднице». Биспинг высказался о Колби Ковингтоне

«Та ещё заноза в заднице». Биспинг высказался о Колби Ковингтоне
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказал мнение по поводу американца Колби Ковингтона.

«Мне кажется, ему по-настоящему удаётся себя продавать. Он аккумулирует к себе огромный интерес. Он та ещё заноза в заднице.

На прошлой неделе я брал у него интервью для BT Sport, и оно получилось очень живым, честным и открытым.

Правда в том, что Колби – невероятный боец, и это действительно так. Если бы не Камару Усман, то Колби, вероятно, был бы чемпионом», — сказал Биспинг в подкасте MMA Hour.

Последний бой Ковингтон провёл с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта мск. В нём Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

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