«Джонс пропускал удары в первых четырёх боях в UFC, а я — нет». Чимаев ответил хейтерам

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны хейтеров, утверждающих, что он еще не дрался с лучшими бойцами в UFC.



«Кто ещё одержал 10 досрочных побед в 10 поединках? Некоторые говорят, что я не дрался с тем или иным парнем. Но давайте поговорим о лучших. Например, Джон Джонс. В первых четырёх боях в UFC он пропускал удары, а я нет. В этих поединках он не дрался с лучшими. Макгрегор не дрался с лучшими в первых боях в UFC, Хабиб не выходил против лучших в дебютных поединках. Мне просто нужно время», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Следующим соперником шведа станет Гилберт Бёрнс, который провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».