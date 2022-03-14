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«Младшие тоже растут как на дрожжах». Хабиб Нурмагомедов — о своих братьях

«Младшие тоже растут как на дрожжах». Хабиб Нурмагомедов — о своих братьях
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На фото, помимо Хабиба, предстали его двоюродные братья — Умар и Усман Нурмагомедовы.

«Младшие тоже растут как на дрожжах», — подписал фотографию Хабиб.

На счету 23-летнего Усмана Нурмагомедова 3 победы в Bellator. Всего в ММА на его счету 14 поединков, в которых одержано 14 побед, из них восемь были досрочными.

Умар Нурмагомедов последний бой провёл в марте 2022 года. Его соперником был Брайан Келлехер. Бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.

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