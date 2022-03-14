Даррен Тилл: бокс — это круто, но ММА лучше

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, англичанин Даррен Тилл сравнил смешанные единоборства и бокс.



«Бокс — это круто, но ММА лучше. UFC организовывает поединки, которые хотят увидеть все во всём мире. В боксе такого не бывает. В UFC лучшие дерутся с лучшими. В боксе же миллион чемпионов мира, каждый из которых кричит, что он лучший», — написал Даррен Тилл в своём «твиттере».



Напомним, в сентябре Тилл встречался с Дереком Брансоном. Победу в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.