Пётр Ян отправится в США на следующей неделе

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что отправится в США уже на следующей неделе. Напомним, следующий бой Ян проведёт 9 апреля.



«Улетают мои сердечки, а через неделю и я улетаю в Америку», — сказал Пётр Ян в своих «сториз» в «Инстаграме».



В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.