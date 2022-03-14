Том Аспиналл высказался о возможной отмене боя с Александром Волковым

Боец UFC Том Аспиналл высказался о возможной отмене поединка с россиянином Александром Волковым.



«У меня есть два варианта — сохранять спокойствие или злиться, но это не поможет ситуации. Так что я выбрал первый вариант. Официальных сообщений пока не было, однако Волков уже в Великобритании. Я знаю, что на прошлой неделе в среду или четверг Британский боксёрский совет по контролю запретил участие всех российских бойцов, но многие парни из России были уже в стране, так что надеюсь, что наш бой из-за этого не пострадает», — приводит слова Аспиналла Sportskeeda.



Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.



Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.



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