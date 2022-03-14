Том Аспиналл объяснил, почему Нганну не стоит драться с Фьюри

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, объяснил, почему чемпиону лиги Фрэнсису Нганну не стоит выходить на ринг против чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри.



«Это всё равно, что сравнивать американский футбол и регби. В обоих видах спорта используют мяч, ты должен отобрать его силовым способом, но это разный спорт. То же самое можно сказать про смешанные единоборства и бокс. Многие бойцы ММА недооценивают боксёров, но там есть много парней, способных бить очень сильно», — приводит слова Аспиналла MMANews.



Напомним, в начале года Фьюри выразил желание провести боксёрский поединок с Нганну. Фрэнсис ответил предварительным согласием.