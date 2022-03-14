«Выйдет из клетки только один». Харитонов назвал условия боя с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, на каких условиях он согласится на бой с Александром Емельяненко.
«С алкашом может быть реванш, да. Здесь можно говорить о реванше, но если кто-то захочет его организовать. А то говорят на протяжении лет 10, наверное. Все говорят, говорят, говорят. Кто-нибудь позвонит, 10 миллионов мне предложит… Выйдите со мной на связь, решите вопрос, и не будет никаких проблем. По каким правилам? Да без разницы. Идеальные правила для меня – выйти в клетку, чтобы не было рефери и мы бились на голых кулаках. Естественно, запрещено бить в пах, но рефери чтобы не было рядом. Хотя бы чтобы дали 20 минут боя, без раундов, без гонга. Или рефери такой, который не остановит поединок. Хочется такой бой, пока кто-то не останется лежать. Такое моё личное желание. Может, диковато, но, я думаю, этот поединок будет смотреть очень много народу, если такой формат кто-то организует. Диковато может быть, да, согласен. Я не то что безжалостный… После его высказываний, его поведения, по отношению к брату даже, вы всё знаете. Такой формат поединка был бы лучшим для меня – выйдет из клетки только один, вот и всё», – приводит слова Харитонова «Ушатайка».
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