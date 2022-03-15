«Эхо былых времён». Александр Емельяненко показал весёлое фото с братом Фёдором

Знаменитый боец Александр Емельяненко опубликовал очередную ретро-фотографию в своём «инстаграме». На этот раз Емельяненко-младший поделился фото с братом Фёдором: спортсмены вместе улыбаются в камеру.
«Эхо былых времён», — подписал фото Александр.
Фото: «Инстаграм» Александра Емельяненко
Напомним, в последнем бою Александр Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках, победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
Фёдор Емельяненко в последнею бою нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator. 45-летний Емельяненко отправил оппонента на канвас уже в первом раунде мощной серией ударов.
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