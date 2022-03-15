«Сквозь года и так далее…» Хабиб опубликовал фото с братом Абубакаром Нурмагомедовым

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе, а ныне владелец собственного промоушена – Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с двоюродным братом – Абубакаром Нурмагомедовым, выступающим в UFC.

«Сквозь года и так далее…», — гласит подпись Хабиба к публикации.

Напомним, что Абубакар Нурмагомедов провёл свой последний поединок в UFC в марте 2021 года, когда ему удалось единогласным решением судей победить Джареда Гудена на турнире UFC 260: Миочич – Нганну 2. Ранее он выступал в PFL. Всего за карьеру в ММА Абубакар провёл 19 поединков, из которых выиграл 16.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на «Чемпионате».

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