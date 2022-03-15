Агапова: решила починить свой нос, больше не буду так «умирать» в боях

Боец UFС Мария Агапова рассказала о тренировочных планах и готовящейся операции. Напомним, в последнем бою Агапова проиграла Марине Мороз, с которой имела давний конфликт.



«Болячки с прошлой боевой недели ещё не зажили, но я уже работаю. Мы убрали несколько ударных классов в неделе, заменили их на борьбу с джиу-джитсу. Также мы добавили несколько классов с сенсеем Филиппом. С ним я буду практиковать джиу-джитсу в ги (кимоно для джиу-джитсу — Прим. „Чемпионата“). Я не боролась в ги совсем.



Менеджер уже ищет мне бой на август. Также после поражения я решила починить свой нос. Я хотела это сделать после боя с Сабриной Мазо, но отложила операцию. Теперь точно решилась. В ближайшее время меня починят, и я больше не буду так „умирать“ в боях. В общем, проводим работу над ошибками, чинимся», — написала Агапова в своём «инстаграме».