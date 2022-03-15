Брайс Митчелл заявил о желании страховать титульный бой Волкановски и Корейского Зомби

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Брайс Митчелл готов страховать титульный бой Александра Волкановски и Корейского Зомби.

Чемпион UFC в полусреднем весе Александр Волкановский проведёт свою следующую защиту титула против Чон Чхан Сона на UFC 273 9 апреля.

«Если Волкановский или Зомби откажутся — UFC, позвоните мне», — написал Митчелл в своём «твиттере».

Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Он — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.



Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.