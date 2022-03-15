Брайс Митчелл заявил о желании страховать титульный бой Волкановски и Корейского Зомби

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Брайс Митчелл готов страховать титульный бой Александра Волкановски и Корейского Зомби.
Чемпион UFC в полусреднем весе Александр Волкановский проведёт свою следующую защиту титула против Чон Чхан Сона на UFC 273 9 апреля.
«Если Волкановский или Зомби откажутся — UFC, позвоните мне», — написал Митчелл в своём «твиттере».
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Он — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
- 15 марта 2022
-
11:31
-
11:08
-
10:12
-
09:11
-
09:05
-
09:02
-
08:56
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
-
09:20
-
00:36
-
00:01
- 13 марта 2022
-
22:32
-
20:36
-
19:40
-
18:31
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:03
-
13:44
-
12:48