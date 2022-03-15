Опубликован обновлённый рейтинг UFC. Анкалаев поднялся на 4 строчку полутяжёлого дивизиона

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Согласно ему, россиянин Магомед Анкалаев поднялся на две строчки и теперь занимает четвёртую позицию в полутяжёлом дивизионе.

Напомним, Анкалаев провёл бой против Тиаго Сантоса. Их поединок стал главным событием спортивного шоу UFC Fight Night 203. Противостояние продлилось пять раундов, по итогам которых все судьи отдали победу российскому спортсмену. Для Анкалаева эта победа стала уже 17-й в ММА. При этом на его счету всего одно поражение.

Ранее бывший претендент на титул UFC Энтони Смит рассказал о своём желании провести бой с Анкалаевым.

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