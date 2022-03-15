Аспиналл: Волков — лучший соперник из всех, с кем я дрался. Готовился специально под него

Боец UFC Том Аспиналл высказался по поводу своего поединка с россиянином Александром Волковым, который должен состояться 19 марта на турнире UFC в Лондоне.

«Волков — буквально самый большой и лучший соперник из тех, с кем я дрался. Он на голову сильнее моих предыдущих соперников, но я чувствую, что готов к этому.



Я знаю, что он может предложить многое, хорош во всех аспектах, и я ни в коем случае не хочу, чтобы его заменили, потому что я готовился специально под Волкова», — приводит слова Аспиналла Sportskeeda.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.



Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.

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