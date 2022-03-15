«Не кукарекай». Александр Емельяненко оскорбил Сергея Харитонова
Поделиться
Знаменитый боец Александр Емельяненко записал видео, в котором обратился к другому российскому бойцу смешанных единоборств Сергею Харитонову.
Ранее Харитонов рассказал, на каких условиях он согласится на бой с Александром Емельяненко, назвав его «алкашом» и сказав, что готов драться с ним на голых кулаках без судьи.
«Серёжа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдёт дело. Готовься», — сказал Емельяненко.
Напомним, в последнем бою Александр Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках, победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
13:29
-
13:01
-
11:31
-
11:08
-
10:12
-
09:11
-
09:05
-
09:02
-
08:56
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
-
09:20
-
00:36
-
00:01
- 13 марта 2022
-
22:32
-
20:36
-
19:40
-
18:31
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:03
Партнерский контент