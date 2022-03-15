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«Не кукарекай». Александр Емельяненко оскорбил Сергея Харитонова

«Не кукарекай». Александр Емельяненко оскорбил Сергея Харитонова
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Знаменитый боец Александр Емельяненко записал видео, в котором обратился к другому российскому бойцу смешанных единоборств Сергею Харитонову.

Ранее Харитонов рассказал, на каких условиях он согласится на бой с Александром Емельяненко, назвав его «алкашом» и сказав, что готов драться с ним на голых кулаках без судьи.

«Серёжа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдёт дело. Готовься», — сказал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках, победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

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