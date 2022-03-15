«Он единственный, кто остался». Волкановски хочет сразиться с Конором

Чемпион UFC Александр Волкановски рассказал о том, что хотел бы встретиться с Конором Макгрегором в полулёгком дивизионе, в котором ирландец носил пояс в 2015 году.

«Конор всегда хочет, чтобы его имя было на слуху. Вы должны помнить, что он был в полулёгком весе, он был чемпионом моего дивизиона. Позже я убрал всех чемпионов в полулёгком весе. Остался только один, не так ли? Я, Альдо, Макс и Конор. Так что в этом есть большой смысл. Очевидно, что это была бы мечта — а потом я убрал бы всех остальных чемпионов в своем дивизионе. Это было бы невероятно. Конечно, если говорить о зарплате и всём остальном — цирк вокруг этого был бы великолепным. Но в то же время, если говорить о наследии, то он непобедим и в полулёгком весе. Это кое-что значит», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.