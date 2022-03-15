«Нельзя так жить». Хабиб — о том, как провёл день

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе, ныне владелец собственного промоушена – Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» новую «сториз», где кратко рассказал об одном из своих дней.

«Сегодня один из немногих дней, когда я ничего не делаю, нельзя так жить», — написал Хабиб.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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