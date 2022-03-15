«Нельзя так жить». Хабиб — о том, как провёл день
Поделиться
33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе, ныне владелец собственного промоушена – Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» новую «сториз», где кратко рассказал об одном из своих дней.
«Сегодня один из немногих дней, когда я ничего не делаю, нельзя так жить», — написал Хабиб.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 15 марта 2022
-
16:08
-
15:42
-
14:47
-
13:29
-
13:01
-
11:31
-
11:08
-
10:12
-
09:11
-
09:05
-
09:02
-
08:56
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
-
09:20
-
00:36
-
00:01
- 13 марта 2022
-
22:32
-
20:36
-
19:40
-
18:31
-
17:18
Партнерский контент