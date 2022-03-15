«Удивительный день». Хабиб показал, как провёл время в Дубае с командой. Фото

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию, сделанную в Дубае.



«Удивительный день выдался в Дубае», — подписал фото Нурмагомедов.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него 13 побед в 13 боях. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.