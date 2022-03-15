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Арман Царукян: в Америке хорошо, но дома лучше

Арман Царукян: в Америке хорошо, но дома лучше
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Известный российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав фото из США.

«В Америке хорошо, но дома лучше!» — подписал фотографию Царукян.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на UFC Вегас 49 в ночь с 26 на 27 февраля мск, Царукян встречался с представителем Испании Йоэлем Альварезом. Бой закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Ранее Арман заявил о желании провести бой с соотечественником Исламом Махачевым.

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