«Можете представить, если Хабиб тоже поучаствует?» Абдель-Азиз — о новом турнире Eagle FC

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своём «твиттере», рассказал о слухах, согласно которым промоушен Eagle FC может провести турнир по грэпплингу.
«Ходят слухи, что Eagle FC скоро проведёт турнир по грэпплингу. Можете представить, если Хабиб тоже будет участвовать?» — написал Абдель-Азиз.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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