Сехудо готов подготовить Чимаева к Адесанье, но не к Усману

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо заявил о желании подготовить шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к поединку с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.



«Проблема в том, что я не могу тренировать Чимаева, если он будет драться с Камару Усманом. Но я бы стал тренировать его для поединка с Исраэлем Адесаньей. Я определённо помогу тебе, но если ты будешь драться с Камару, то я отойду в сторону», — приводит слова Сехудо BJ Penn со ссылкой на его выступление на The Triple C & Schmo Show.



Следующий бой Чимаев проведёт с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Их поединок состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

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