Сехудо готов подготовить Чимаева к Адесанье, но не к Усману
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо заявил о желании подготовить шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к поединку с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
«Проблема в том, что я не могу тренировать Чимаева, если он будет драться с Камару Усманом. Но я бы стал тренировать его для поединка с Исраэлем Адесаньей. Я определённо помогу тебе, но если ты будешь драться с Камару, то я отойду в сторону», — приводит слова Сехудо BJ Penn со ссылкой на его выступление на The Triple C & Schmo Show.
Следующий бой Чимаев проведёт с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Их поединок состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
22:55
-
21:45
-
20:50
-
20:32
-
19:29
-
18:52
-
17:57
-
17:14
-
16:08
-
15:42
-
14:47
-
13:29
-
13:01
-
11:31
-
11:08
-
10:12
-
09:11
-
09:05
-
09:02
-
08:56
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
Партнерский контент