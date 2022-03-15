Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле. Видео

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия и скандальный дебютант UFC, британец Пэдди Пимблетт устроили драку в гостинице. Соответствующее видео в своём «твиттере» разместил Топурия.
«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны. Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снёс тебе голову», — написал Топурия.
опурия и Пимблетт устроили драку в отеле:
Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Топурией, а также раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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