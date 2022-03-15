Пимблетт обратился к Топурии после драки в отеле
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт высказался о потасовке с представителем Грузии Илией Топурией. Конфликт, случившийся в гостинице, перерос в итоге в рукоприкладство.
«Опубликуйте кто-то видео, если есть кадры. Давай покажем миру, как ты идёшь на меня, а я стою, не двигаясь, против толпы из шести человек и уворачиваюсь от твоих ударов, мелкий червь. Представь, что ты пытаешься прыгнуть на кого-то в одиночку с пятью пареньками, и никто из вас так ни разу и не попадает, а бутылка с дезинфицирующим средством для рук отскакивает от твоей головы. Не пытайся строить из себя крутого парня, когда в действительности ты просто полный ноль», — написал Пимблетт на своей официальной странице в «Твиттере».
Новость по темеТопурия и Пимблетт устроили драку в отеле. Видео
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