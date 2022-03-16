Тренер Порье считает, что Дастин может попробовать свои силы в полусреднем весе UFC

Бывший чемпион промоушена WEC, ставший тренером команды «Top Team», Майк Браун верит, что его подопечный Дастин Порье мог бы соревноваться не только в лёгком весе UFC, но и в полусреднем.
«Дастин достаточно крупный для полусреднего веса. Очень большой, 70,3 кг очень трудно набрать. Я не уверен. Он мог бы быть лучшим в полусреднем весе, чем в лёгком. Время покажет, но он определенно не маленький для полусреднего веса», — приводит слова Брауна MMA Fighting.
Напомним, Порье, занимающий второе место в рейтинге лёгкого веса UFC, последние пару лет выдвигал идею проведения боя в полусреднем весе, и вполне возможно, что поражение от Чарльза Оливейры в своей последней попытке стать бесспорным чемпионом UFC в легком весе, может лишь поспособствовать этому.
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